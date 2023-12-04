النائب محمد سلطان: انطلاق فعاليات إيديكس 2023 يبعث رسائل للعالم باستقرار مصر وأمنها

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة الثالثة لمعرض ايديكس الدولي، يبعث برسائل إيجابية لمختلف دول العالم لتعزيز سمعة مصر المتميزة عالميا، وتأكيد على استقرار وأمن مصر.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الحضور الكبير ومشاركة أكثر من 400 شركة عارضة للمعرض يعكس قوة كبيرة للتواجد وأيضًا حجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض، مما يؤكد قدرات مصر الدفاعية والعسكرية.

فرصة للتسويق للمنتجات المصرية

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن ايديكس يعتبر من الفرص الكبيرة لتسويق تلك المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي، خاصة وان هناك عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية متواجدين في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة.

علامة فارقة في مجال الصناعات الدفاعية

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، والأفرع المختلفة للقوات المسلحة.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار فى تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.