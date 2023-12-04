الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمد سلطان: انطلاق فعاليات إيديكس 2023 يبعث رسائل للعالم باستقرار مصر وأمنها

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسخة الثالثة لمعرض ايديكس الدولي، يبعث برسائل إيجابية لمختلف دول العالم لتعزيز سمعة مصر المتميزة عالميا، وتأكيد على استقرار وأمن مصر.

txt

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل معرض "إيديكس 2023"

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن الحضور الكبير ومشاركة أكثر من 400 شركة عارضة للمعرض يعكس قوة كبيرة للتواجد وأيضًا حجم وقدرة الشركات الموجودة فى المعرض، مما يؤكد قدرات مصر الدفاعية والعسكرية.

txt

وزير الدفاع يشكر الرئيس السيسى على رعايته معرض "إيديكس 2023"

فرصة للتسويق للمنتجات المصرية 

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن ايديكس يعتبر من الفرص الكبيرة لتسويق تلك المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي، خاصة وان هناك عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية متواجدين في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة.

txt

الرئيس السيسى يرحب بالقادة الأفارقة خلال جولته بمعرض "إيديكس 2023"

علامة فارقة في مجال الصناعات الدفاعية 

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، والأفرع المختلفة للقوات المسلحة.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار فى تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة.

وانطلقت فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

إيديكس 2023 الصناعات الدفاعية الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب محمد سلطان تعزيز مكانة مصر

مواد متعلقة

زكى عباس: انطلاق فعاليات إيديكس 2023 يعكس قدرات مصر العسكرية والدفاعية

النائب أيمن محسب: العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أصبح أكثر وحشية

مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عضو كتلة الحوار: إقبال المصريين فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فاق كل التوقعات

التحالف الوطني: المصريون بالخارج حرصوا على التوجه بكثافة لمقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري

مصطفى سالمان: انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية تأكيد على دور مصر لإرساء السلام

الهضيبى: المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية ضرورة

برلمانية: لقاء الرئيس السيسى ونائبة بايدن يعكس حرصه على دعم القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

وثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة سكان غزة بعد فشل التهجير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة