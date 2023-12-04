"تعليم المنوفية" تعلن عن شروط وضوابط الحضور بالمدارس أثناء العملية الإنتخابية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، ضوابط الحضور والعملية الدراسية أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تتم داخل اللجان الموجودة ببعض المدارس، وفق ما جاء من تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أنه انطلاقا من حرص الوزارة على دعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر عام 2023، وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة للإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة، والشفافية.

تخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية



فقد قامت مديرية التربية والتعليم بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب، بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وفي هذا الصدد يتعين على الجميع تنفيذ التوجيهات وحضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس، بكافة أنواعها الرسمية – الخاصة - الدولي، خلال فترة انعقاد الانتخابات

وكذلك تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانا انتخابية في أقرب مدرسة لهم، حصول طلاب المدارس المخصصة كالجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات، وانتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها الرسمية الخاصة - الدولية، غير المخصصة كالجان انتخابية.



و أكدت مديرية التربية التعليم على أن ذلك حرصا على تحقيق الصالح العام، ويتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام، بالتعليمات الواردة في كتاب وزارة التربية والتعليم، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

وعلي صعيد آخر منفصل كان أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة الاستحقاق الدستوري لان ذلك سيكون بمثابة مشاركة في البناء وتنمية المجتمع،