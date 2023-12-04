محمود فوزي: مصر تسير على خطى ثورة 30 يونيو.. وهذا قرار الرئيس

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسير على خطى ثورة 30 يونيو، وأن الرئيس السيسي مصمم على إنجاز المشروع الوطني الشامل الذي يضم أبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية، مشيرًا إلى أن البلاد تخطت مراحل عصيبة وتستعد للدخول في مرحلة النمو والتنمية.

وقال فوزي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن مصر كانت تواجه تحديات كبيرة في السنوات الماضية، منها التهديدات الأمنية والإرهابية والانقسامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الدولة نجحت في الحفاظ على هويتها ووحدتها وسيادتها، وفي تحسين البنية التحتية والخدمات العامة والمؤسسات الحكومية، وفي تعزيز الاستثمارات والتصديرات والمشاريع القومية.

وأضاف أن المشروع الوطني الذي ينفذه الرئيس السيسي يحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل لإتمامه، خاصة في مجالات العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر والهجرة الداخلية، مشيدًا بمشروع حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين ظروف المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، والذي يمر بثلاث مراحل، الأولى منها اقتربت من الانتهاء.

وتابع أن مصر أصبحت تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات والصناعة والزراعة، وأنها تسعى إلى توظيف هذه الإمكانيات في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والتنافسية، وأنها تتطلع إلى مستقبل أفضل بعد تجاوز العقبات والصعوبات التي واجهتها في السنوات السابقة، وأنها تملك كل عناصر النجاح والتقدم في الفترة المقبلة.