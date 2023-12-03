الدستاوي وعبدالشافي يتفقدان منطقة سيوة لمتابعة بعض مشروعات الطاقة المتجددة

تفقد الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر منطقة سيوة بمحافظة مطروح التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يرافقه فيها المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة البحيرة لتوزيع الكهرباء ومدير عام التخطيط الفني بالشركة القابضة وذلك للوقوف علي الوضع الفعلي لمصادر التغذية الحالية لمنطقة سيوه، وذلك تمهيدا للعمل علي استخدام افضل بدائل التغذية من خلال الطاقة الجديدة والمتجدده من الطاقه الشمسية والرياح وبطاريات التخزين وذلك لمجابهة قفزات الاحمال المتوقعه للاحمال بهذه المنطقه الواعده، فضلا عن كونها طاقه خضراء تقلل من الاعتماد علي الوقود الاحفوري وما له من اثار سلبيه علي البيئه علاوة علي التكلفة المرتفعه لاستخدام وحدات الديزل مقارنه بالطاقة المتجددة

وعلى هامش زيارته لسيوة قام الدستاوى يرافقه عبد الشافى بزيارة محطة وحدات الديزل المستخدمه حاليا في التغذية وكذا محطة الطاقه الشمسية القائمة والتي هي اقرب للتقادم حيث تمت مناقشة تقييم وضع المصادر الحاليه وامكانيه تطوير المحطة الشمسية اضافه الي زياده مشاركة الطاقه المتجدده لاستيعاب الاحمال الحاليه والمستقبلية وما لذلك من تاثير اقتصادي وتقليل الانبعاث الكربوني والمحافظه علي البيئة.