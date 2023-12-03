الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"صحة غزة": 316 شهيدًا جراء المجازر الإسرائيلية خلال الساعات الماضية

غزة
غزة

قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، إن العدوان الإسرائيلي ركز كل عدوانه على كل مناطق غزة فهو يريد القضاء على السكان. 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 316 شهيدا جراء المجازر الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية وصلوا للمستشفيات و660 جريحا وعددا كبيرًا تحت الانقاض واللافت إلى أن 70% من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء.

وأكد أنه 281 من الكوادر الصحية استشهدوا، ولا زال عدد كبير منهم مفقود حتى الآن، بالإضافة إلى استهداف 58 مؤسسة صحية وتدمير 56 سيارة اسعاف، إضافة لخروج 26 مستشفى عن الخدمة ويوجد 4 مستشفيات تعمل فقط في جنوب قطاع غزة.

اعتقال 35 كادر طبي 

وأشار إلى أن الاحتلال أقدم على اعتقال 35 من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى الشفاء، ويقوم باستجوابهم تحت التعذيب القاصي وهو يريد النيل من المنظومة الصحية لأنه لايريد لها القيام بمهامها بإنقاذ حياة الجرحى حتى يجبرهم على النزوح للجنوب. 

المتحدث باسم الصحة في غزة 316 شهيدا المجازر الإسرائيلية الكوادر الطبية اعتقال 35 كادر طبي

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