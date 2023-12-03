الهلال الأحمر: الفلسطينيون في غزة خضعوا لعمليات بتر أطراف دون تخدير

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، إن الفلسطينيين في غزة “خضعوا لعمليات بتر أطراف دون تخدير، وفقد آخرون حياتهم بشكل مأساوي بعد البتر”.

وأضافت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: "مثير للقلق، 80% من الحالات لدى الأطفال دون سن الخامسة تؤدي إلى حروق شديدة، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى بتر الأطراف، ويرتبط ارتفاع معدلات الإعاقة بأنواع الأسلحة، والتحديات في النقل إلى المستشفيات، ونقص الأدوية والإمدادات الحيوية.

السفينتين اللتين ضربتا البحر الاحمر





