سمير التقي: أمريكا تعيش مرحلة من الإرباك بسبب الحرب على غزة (فيديو)

قال الدكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة إرباك لم تعد مقبولة بأي حال من الأحوال، ففي الخطاب السياسي العربي ينبغي تحذيرها من انفجار الوضع في الإقليم؛ جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح التقي، في مداخلة بالفيديو مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، فالوقت الراهن لا يعتمد على النصائح والتصريحات فقط، بل يجب التدخل الفوري لوقف هذه الحرب بشكل نهائي.