الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير التقي: أمريكا تعيش مرحلة من الإرباك بسبب الحرب على غزة (فيديو)

أمريكا
أمريكا

قال الدكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة إرباك لم تعد مقبولة بأي حال من الأحوال، ففي الخطاب السياسي العربي ينبغي تحذيرها من انفجار الوضع في الإقليم؛ جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأوضح التقي، في مداخلة بالفيديو مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، فالوقت الراهن لا يعتمد على النصائح والتصريحات فقط، بل يجب التدخل الفوري لوقف هذه الحرب بشكل نهائي.

قطاع غزة الولايات المتحدة الامريكية معهد الشرق الأوسط الخطاب السياسي العربي الحرب الإسرائيلية وقف إطلاق النار القاهرة الإخبارية الحرب غزة الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

الانتخابات الرئاسية 2024.. اليونان أعلى نسبة تصويت فى أوروبا (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

غادة عبدالرازق تكشف كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح