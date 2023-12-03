الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برنامج "مودة" ينظم ندوة تثقيفية بـ"طب بيطري الوادي الجديد"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد بالتعاون مع المشروع القومى «مودة»، اليوم، ندوة تثقيفية ضمن مبادرة تنفيذ تدريبات برنامج مودة بالجامعات المصرية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وباشراف وحضور الدكتور وليد سنوسى عميد كليه الطب البيطري والدكتورة رانيا عويضة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال حسن منسق الانشطة بالجامعة والدكتور محمد عبد العزيز منسق الأنشطة بكلية الطب البيطري وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

حاضر فيها الدكتور وليم حنا استاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد ومدرب برنامج مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج، مؤكدا أنه بالمعارف والخبرات اللازمة نبني أسرة سليمة، وكيان أسرى مستقر قائم على المودة والرحمة.

وأشاد حنا بالجهود المبذولة من وزارة التضامن الاجتماعى، وتعاونها المثمر مع الجامعة في الكثير من الدورات والتدريبات التوعوية؛ لتقديم الدعم والإرشاد الأسرى للشباب؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك طبقًا لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في التصدي لظاهرة التفكك الأسرى، ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية، والحد من حالات الطلاق، فضلًا عن توعية الشباب، وصقل مهاراتهم؛ من أجل التنشئة الاجتماعية السليمة.

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