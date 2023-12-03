تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

نجت السيدة فاطمة والشهيرة بـ"شمعة" والدة الفنانة ريهام عبدالغفور من الموت بعد تعرضها لحادث سير أثناء مرافقة زوجها الفنان أشرف عبدالغفور في سيارته، والذي رحل متأثرًا بجراحه.

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، مشيرًا إلى أنها تتواجد حاليًا داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومصابة بكدمات متفرقة في الجسم نتيجة الحادث التي تعرضت له، مؤكدًا تحسن حالتها الصحية.

وأشار المصدر إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواجد حاليًا داخل المستشفى لمتابعة الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بجثمان الفنان الراحل لبدء ترتيبات صلاة الجنازة والدفن.

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

توفي الفنان أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور ذو قيمة فنية كبيرة، ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبدالغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).