الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

اشرف عبد الغفور وزوجته
اشرف عبد الغفور وزوجته

نجت السيدة فاطمة والشهيرة بـ"شمعة" والدة الفنانة ريهام عبدالغفور من الموت بعد تعرضها لحادث سير أثناء مرافقة زوجها الفنان  أشرف عبدالغفور في سيارته، والذي رحل متأثرًا بجراحه.

 

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، مشيرًا إلى أنها تتواجد حاليًا داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومصابة بكدمات متفرقة في الجسم نتيجة الحادث التي تعرضت له، مؤكدًا تحسن حالتها الصحية.

 

وأشار المصدر إلى أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواجد حاليًا داخل المستشفى لمتابعة الحالة الصحية لزوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بجثمان الفنان الراحل لبدء ترتيبات صلاة الجنازة والدفن.

 

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

توفي الفنان أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور ذو قيمة فنية كبيرة، ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبدالغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور والدة الفنانة ريهام عبد الغور زوجة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور مستشفى الشيخ زايد التخصصي حادث سير والدة الفنانة ريهام عبد الغفور

مواد متعلقة

"السر" مسلسل انتهى من تصويره أشرف عبد الغفور قبل رحيله ولم يُعرض

مسلسل "رشيد".. آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل رحيله

دياب ينعى الفنان أشرف عبدالغفور: "ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته"

مي كساب تنعى الفنان الراحل أشرف عبد الغفور: "نسألكم الفاتحة"

المخرج خالد جلال يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بتونس

هالة سرحان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بتونس

غدا.. الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

الأوبرا تنظم احتفالية لذكرى رحيل فريد الأطرش.. 21 ديسمبر

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

عاجل.. القبض على المتسبب فى وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته

الانتخابات الرئاسية 2024.. اليونان أعلى نسبة تصويت فى أوروبا (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

غادة عبدالرازق تكشف كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة أشرف عبدالغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح