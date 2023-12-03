حشود من أبناء الجاليات المصرية أمام لجان أوروبا فى درجة حرارة «10 تحت الصفر»

- تحدوا تساقط الثلوج بغزارة ونزلوا بأعداد كبيرة فى مختلف دول القارة العجوز

حرص المصريون فى أوروبا على النزول بأعداد كبيرة، أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الثالث والأخير المخصص لاقتراع المصريين بالخارج، رغم الانخفاض الكبير فى درجات الحرارة، ووصولها فى بعض الدول إلى ما دون الصفر بـ١٠ درجات، إلى جانب تساقط الثلوج بغزارة.

وتوافد المصريون المقيمون فى فرنسا على مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية فى العاصمة باريس، أمس الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى ثالث الأيام المخصصة لاقتراع المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، وذلك رغم الطقس شديد البرودة. وتجمع الناخبون أمام اللجنة الانتخابية وسط أجواء من البهجة، حاملين الأعلام المصرية، ومرددين مجموعة من الهتافات الوطنية، مشيرين إلى حرصهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم للمساهمة فى استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وفتحت سفارة مصر فى باريس أبوابها فى التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلى، وحرص مسئولوها على إقامة خيمة أمام مدخل اللجنة الانتخابية؛ لحماية المصوتين من الأمطار أثناء انتظار دورهم فى الدخول للتصويت، نظرًا لما تشهده العاصمة الفرنسية من أمطار وبرد شديد خلال الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الثلاثة لانتخابات المصريين فى الخارج مشاركة فعالة وحاشدة من جانب أبناء مصر فى فرنسا، وذلك منذ الساعات الأولى لبدء التصويت حتى غلق صناديق الاقتراع، مع حرصهم على الذهاب إلى اللجنة كعائلات بصحبة أبنائهم، بمن فيهم من لا يحق له التصويت، لعيش أجواء «العُرس الديمقراطى».

وقال سفير مصر فى النرويج، عمرو رمضان، إن الحرص الشديد لأبناء الجالية المصرية على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يعكس شعورهم بالانتماء ومسئوليتهم تجاه الوطن، ويعد إدراكًا منهم بأهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية التى منحتها لهم الجمهورية الجديدة. وأضاف «رمضان»: «أبناء مصر توافدوا من كل أنحاء النرويج إلى مقر السفارة بالعاصمة أوسلو، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، رغم قسوة الطقس والصقيع والانخفاض الشديد فى درجات الحرارة إلى ما دون الـ١٠ درجات تحت الصفر، ما يثبت حبهم وانتماءهم الشديد لوطنهم».

وأكد السفير المصرى فى النرويج أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة وانتظام، ودون أى مشاكل أو عوائق، خاصة مع التدابير اللوجستية والتنظيمية التى تم اتخاذها، إلى جانب توفير البعثة الدبلوماسية فى أوسلو جميع التيسيرات وسبل الراحة أمام الناخبين لإتمام عملية التصويت بشكل سلس وسهل.

وكشف عن أن الإقبال فى اليوم الثالث «الأخير» يعتبر الأعلى، بسبب عطلة نهاية الأسبوع فى النرويج، التى سمحت للمواطنين بالتوجه إلى مقر اللجنة بالسفارة فى أوسلو، علاوة على تشجيع أبناء مصر بعضهم بعضًا على التصويت فى الانتخابات.

ولم يختلف الأمر فى موسكو، حسب أيمن العيسوى، رئيس الجالية المصرية فى روسيا، الذى قال إن اليوم الثالث شهد اصطفاف الكثير من الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية، رغم برودة الطقس وسقوط الثلوج، مع وجود إقبال كثيف من الشباب. وأضاف «العيسوى»: «معظم الناخبين من الشباب، وهو أمر فى غاية الأهمية؛ لكونهم المستقبل، ومشاركتهم تلك تعكس ما لديهم من وعى كبير بحجم الإنجازات والمشروعات التنموية التى تمت فى مصر، ورغبتهم فى استمرار مسيرة البناء والتعمير».

كما توافد المصريون فى إسبانيا على مقر السفارة بالعاصمة مدريد، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، أمس، وسط إشادات كبيرة بالتيسيرات المقدمة من السفارة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى ألمانيا، قال ماجد سعد، رئيس «المنظمة المصرية الألمانية»: «وثقنا الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع فى ألمانيا، والجالية المصرية هنا تضم نماذج مشرفة من الشباب والسيدات الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، معبرين عن حبهم وولائهم لوطنهم».

كما توافد عدد كبير من المصريين المقيمين فى هولندا على مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وحرصوا على حمل أعلام مصر، والتقاط الصور التذكارية.

وأقبل المصريون فى النمسا بكثافة على اللجان الانتخابية، رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط الثلوج بغزارة، وكسابقيهم حرصوا على رفع الأعلام المصرية وصور المرشح عبدالفتاح السيسى.

وأدلى الناخبون المصريون فى قبرص بأصواتهم، وحرصوا على رفع أعلام مصر وصور المرشح عبدالفتاح السيسى، إلى جانب التقاط العديد من الصور التذكارية.