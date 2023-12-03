الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم

جثة
جثة

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الهرم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى الهرم، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

سيارة الهرم الخدمات الأمنية غرفة عمليات شرطة النجدة

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