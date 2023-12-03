سفير مصر فى السعودية يستأذن "الوطنية للانتخابات" لمد فترة التصويت لمدة ساعتين

وجه السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم والتواصل المستمر.

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة: "مفيش أي معوقات أو مشكلات تقنية أو موضوعية واجهتنا حتى هذه اللحظة، والعملية الانتخابية تسير بانتظام وسهولة على أبناء الجالية المصرية في السعودية".

وتابع: "باقي نصف ساعة على الغلق، لأن الساعة هنا الآن 8.30، وعلمت من إخوة من الجالية أن هناك أتوبيسات في طريقها إلى السفارة، ولذلك نستأذن الهيئة العليا للانتخابات بأن نمد فترة التصويت ساعة أو اثنتين حتى يُدلي آخر مواطن في حرم السفارة بصوته في الانتخابات".

وفي المقابل، رد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلًا: "إذا تواجد المواطن في جمعية الانتخاب ومحيط السفارة للإدلاء بصوته نمد فترة التصويت حتى إدلاء آخر مواطن موجود بصوته".

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.