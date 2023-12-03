سفير مصر في بوركينا فاسو: أمامنا 4 ساعات لإعلان إغلاق المقار الانتخابية

أكد السفير شريف ندى، سفير مصر في بوركينا فاسو، أنه لم يكن هناك عوائق في العملية الانتخابية اليوم وعلى مدار اليومين السابقين.

وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة، إنهم تلقوا دعما فنيا بشكل مستمر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه سيغلق باب المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد 4 ساعات من الآن.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).