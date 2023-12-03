الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير مصر بتوجو: ساعتين على غلق صناديق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

أكد السفير أحمد عيد، سفير جمهورية مصر العربية بدولة توجو، أنه باقي على غلق الصناديق ساعتين، مشيرًا إلى أنه لم تتواجد أي معوقات قد تعرقل صفو اليوم الانتخابي.

وقال السفير أحمد عيد، إن هناك دعم فني وتواصل مستمر مع الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال كان من الشباب أكثر في الساعات الأخيرة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

سفير مصر بتوجو الانتخابات الرئاسية سفير جمهورية مصر العربية بدولة توجو السفير أحمد عيد

مواد متعلقة

غارات إسرائيلية متواصلة على بنى سهيلا واشتباكات عنيفة فى بلدة القرارة

استمرار توافد المصريين بالسعودية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية قبل غلق الصناديق

رغم برودة الطقس.. إقبال كثيف من المصريين بأوروبا على التصويت فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى 10 دول

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا كاملًا شمال قطاع غزة

خبير شئون إسرائيلية: نتنياهو لا يشغل باله بالمحتجزين أكثر من تنفيذ مخططه

عاجل.. صفارات الإنذار تدوى فى "سديروت وإيفيم ونير عام" بغلاف قطاع غزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": طيران الاحتلال يشن غارات جوية جديدة شرق خان يونس

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

"القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع فى البحر الأحمر

عاجل.. فلسطينيون لـ«الدستور»: حينما يتوقف القصف نحمى جثث الضحايا من الطيور الجارحة

الشركة المتحدة تنعى الفنان الكبير أشرف عبدالغفور

محمد صلاح يعادل إنجاز ستيفن جيرارد التاريخى فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح