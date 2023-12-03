سفير مصر بتوجو: ساعتين على غلق صناديق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد السفير أحمد عيد، سفير جمهورية مصر العربية بدولة توجو، أنه باقي على غلق الصناديق ساعتين، مشيرًا إلى أنه لم تتواجد أي معوقات قد تعرقل صفو اليوم الانتخابي.

وقال السفير أحمد عيد، إن هناك دعم فني وتواصل مستمر مع الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن الإقبال كان من الشباب أكثر في الساعات الأخيرة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.