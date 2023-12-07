الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

وصفات تعزز مناعتك في الشتاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع بداية فصل الشتاء ، يبدأ الاتجاه إلى تناول المشروبات والوصفات العشبية التي تعزز المناعة، وتحمي من الإصابة بنزلات البرد، والسعال واضطرابات الجهاز التنفسي، وتدفئة الجسم، في ظل تراجع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

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ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز الوصفات العشبية التي تعزز المناعة وفقًا لموقع  health 

الزنجبيل والكركم:

يعتبر الخلط بين الزنجبيل والكركم يخلق مادة قوية غنية بخصائص مضادة للالتهابات وتعزيز المناعة، حيث يتم طهي الزنجبيل المبشور والكركم والفلفل الأسود وعود القرفة في الماء لمدة 10-15 دقيقة، ويتم إضافة القليل من العسل وعصرة ليمون قبل تصفيته وشربه، وهويساعد في الحماية من نزلات البرد وتحسين عملية الهضم.

القرفة

يتم  غلي أعواد القرفة، وحبات الهيل الأخضر، وشريحة من الزنجبيل الطازج، والقليل من فصوص القرنفل في الماء، بعد نقعه لفترة من الوقت، ثم يتم تصفية السائل وإضافة ملعقة من العسل لتحسين الدورة الدموية ومساعدة صحة الجهاز التنفسي، حيث إن  القرفة مليئة بمضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك البوليفينول، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، ويمكن للحبهان أيضًا أن يخفف الالتهاب.

الحلبة

يتم غلي بذور الحلبة وبذور الكزبرة، والقليل من حبات الفلفل، وعود القرفة في الماء، ويحسن هذا المشروب عملية الهضم،ويساعد على ضبط مستويات السكر في الدم، ويدعم صحة الجهاز التنفسي. 

وكشفت دراسات أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني والذين تناولوا 5 جرام من مسحوق بذور الحلبة مرتين يوميًا لمدة شهرين شهدوا انخفاضًا في مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، ودهون البطن، ومؤشر كتلة الجسم، والهيموجلوبين ، وهو علامة للسيطرة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل، وبالتالي فإن الحلبة يمكنها الحماية من الاصابة بالسكر.

فصل الشتاء لوصفات العشبية الزنجبيل والكركم اضطرابات الجهاز التنفسي الحلبة حبات الفلفل السكر في الدم

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