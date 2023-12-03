الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"استشارى المصل واللقاح" يكشف الإجراءات الوقائية لمرضى الحساسية الموسمية

الحساسية الموسمية
الحساسية الموسمية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المصل واللقاح، إن الفيروسات التنفسية تنتشر في فصل الشتاء بصورة كبيرة خاصة عند الأطفال وكبار السن.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية لبرامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي أن الحساسية هي رد فعل لمؤثر خاجي من قبل الجهاز التنفسي.

وأشار استشاري المصل واللقاح إلى أن الأمراض التنفسية تنتشر في موسم الشتاء بصورة كبيرة بين الأطفال، موضحا أن الفيروسات التنفسية وتيارات الهواء الساقع من أشهر أمراض الحساسية.

ولفت إلى أن هناك حالات كثيرة تصاب بالأمراض التنفسية وعلي رأسها ضيق الصدر والتهاب الرئة ونوصي باستخدام جلسات البخار وبخاخات التنفس لمعالجة أمراض الحساسية لدي الأطفال وكبار السن.

وأوضح أن جلسات البخار تساعد بصورة كبيرة في توسيع الشعب الهوائية عند الأطفال وتساعد علي حل المشكلة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن جلسات البخار ترطب الحلق وتساعد علي تهدئة سعال الكحة، ولا يوجد ما يسمى بأجهزة تنظيف الرئة بالنسبة للكبار والمدخنين.

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