السفير يوسف مكاوي: مشاركة واسعة من المصريين في إسبانيا في الانتخابات الرئاسية

أكد السفير يوسف مكاوي، سفير مصر بإسبانيا، أن المصريين في إسبانيا يتوافدون على صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنتهي اليوم الأحد، وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

‎وقال مكاوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، إن اليوم الثالث والأخير من الاقتراع يشهد إقبالا متزايدا من المصريين الذين يرغبون في المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن بعضهم يقطعون مسافات طويلة من مدن مختلفة للوصول إلى مقرات السفارة والقنصليات.

‎وأوضح أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة وانتظام، دون أي معوقات أو مشاكل، وأن السفارة ووزارة الخارجية تتواصلان مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بشكل سليم، مضيفا أن الجو المشمس في إسبانيا كان عاملا مساعدا لخروج المصريين للتصويت.

‎وأشاد السفير بمشاركة الشباب والطلاب المصريين في الانتخابات، والتي تعكس حرصهم ووعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الرئاسي، ودورهم في تحديد مستقبل بلدهم، وأكد أنه سيتم غلق باب التصويت بعد 4 ساعات، وفقا للموعد المحدد.