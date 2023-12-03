منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش المجموعة القصصية "سوء تفاهم".. الثلاثاء

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "سوء تفاهم" للقاص فهمي عبدالسلام، ويناقش المجموعة القصصية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، ويدير الندوة القاص هاني منسي.

"سوء تفاهم".. مجموعة قصصيةتناقش الشقاء الإنسانى بمفهومه الواسع

وتناقش مجموعة "سوء تفاهم" فهى تعالج في قصصها موضوعا أثيرا لدى الكتاب وهو “الشقاء الإنسانى” بمفهومه الواسع والعريض الذي يعانى منه البشر جميعهم، الغنى والفقير سواء بسواء، فقد خلقنا الإنسان في كبد، إلا أن الكاتب اختار معظم شخصيات أبطاله من المهمشين، وممن "وقعوا من قعر القفة" على حد تعبيره.

ففى قصة “فى السباق” يقع اختيار الكاتب على سباق الخيل مسرحا للأحداث، فكل ما في الحياة من معنى أو مغزى أعمق فهو شديد الصلة بالنصر أو بالهزيمة، وبتعبير الكاتب “يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه” ويتخير بطلين لا نعرف لهما اسما، ويشير إلى بطل القصة بـ"الرجل الرث" وهو ذلك البائس الذي وقع في إدمان المقامرة في السباق، ولأنه مفلس ولا يجد معه ما يقامر به، يلجأ أن يتطفل على رجل موسر "نسبيا" ويطلق عليه الكاتب «الرجل الوثير» لكى يلبى رغبته وإدمانه للمقامرة بنقود الرجل الوثير، الذي يختار جيادا بعينها يراهن عليها، فيقوم الرث بأعمال الاتباع مثل التزاحم على الشباك وشراء التذاكر.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

من أعمال القاص فهمي عبد السلام

وقد صدرت مجموعة سوء تفاهم" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتأتي بعد عدد من الكتب الفكرية والإبداعية للكاتب للدكتور فهمي عبدالسلام، من بينها:"حجرة الفئران، مذكرات الغرفة ٨، الرواية في زمن مضطر".

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".