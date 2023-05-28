الثلاثاء.. منتدى المستقبل يستضيف أمسية قصصية بمشاركة 5 مثقفين

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، أمسية قصصية، يقرأ فيها عدد من الكتاب وهم سمير فوزي، وسام جار النبي الحلو، أسامة ريان، محمد عطية، علياء مصطفى، بعضا من نصوصهم القصصية، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويقدم الأمسية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله متحدثا عن النصوص، وإشكاليات القصة القصيرة وتحولاتها، والسردية الجديدة، وتنويعاتها اللا نهائية.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وفي سياق آخر؛ يستضيف قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الأحد، حفلا فنيا لفريق "أكورديونيللا" للموسيقى، ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعه متميزة من الألحان الشرقية والغربية المتميزة بقيادة المؤلف الموسيقى وعازف الأكورديون رفيق جمال بمشاركة الفنانين أحمد عادل على الدرامز، ودانيال جوزيف على الجيتار.

تأسس الفريق عام 2021 وشارك فى عدد من الحفلات بقصر البارون إمبان، ودار الأوبرا، وملتقى شعراء الإسكندرية فى بيت الشعر العربى.

وفى السابعة مساء نفس اليوم؛ يستضيف بيت الشعر العربى ملتقى "شعراء من الإسكندرية"، على أن يشارك فى الملتقى: الناقد الدكتور محمود الضبع، الإعلامية إيمان الشامية، محمد خميس، يونس أبو سبع، عمر هلال، محمود جمعة، رشا زقيزق، إبراهيم ملكوت، مروة نبيل، طارق محمود، محمد عبد الرحيم، يحيى خليفة، وعبد المنعم شريف.