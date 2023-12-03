الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحوارات الأخيرة للمرشحين قبل الانتخابات الرئاسية مع لميس الحديدى على ON

لميس الحديدي
لميس الحديدي

تجرى الإعلامية لميس الحديدي الحوارات الأخيرة لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية قبل أيام قليلة من تصويت الداخل، حيث تستضيف المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى المعارض مساء اليوم الأحد.

 

كما تستضيف المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري غدا الإثنين والمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي الثلاثاء المقبل.

 

تعد هذه هي آخر حوارات سيجريها المرشحون قبل تصويت الناخبين فى الداخل والمتوقع أن يبدأ يوم ١٠ ديسمبر لثلاثة أيام، بينما ينتهى تصويت الخارج الأحد ٣ ديسمبر.

 

برنامج “كلمة أخيرة” تقدمه الإعلامية لميس الحديدي من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
 

الإعلامية لميس الحديدي الحزب المصرى الديمقراطى فريد زهران لانتخابات الرئاسية حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري

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