فى يومهم العالمي.. كيف دعمت الحكومة المصرية ذوي الاحتياجات الخاصة؟

يحتفل العالم يوم 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتزامنًا مع هذا اليوم ترصد "الدستور" خلال التقرير التالي جهود مصر المستمرة في في دعم وتمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع، وتعكس جهود الحكومة المصرية التزامها القوي بالتضامن وتحقيق المساواة لجميع مواطنيها بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو العقلية.

اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات والقرارات لتوفير حماية قانونية ودعم شامل لهذه الفئة، كما ولت الحكومة المصرية أهمية كبيرة لتوفير فرص التعليم والتدريب المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم إنشاء مدارس ومراكز تعليمية متخصصة لتلبية احتياجاتهم التعليمية بمختلف المستويات، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعدهم على اكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل.

وتعمل الحكومة على توفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، توفر المستشفيات والمراكز الصحية خدمات طبية متخصصة وبرامج علاجية لتلبية احتياجاتهم الصحية، كما تقدم الحكومة دعمًا اجتماعيًا مثل المساعدات المالية والإسكان الملائم لتحسين جودة حياتهم.

تعزز الحكومة المصرية التوعية والتثقيف حول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. تنظم حملات توعوية لزيادة الوعي بحقوقهم والتغلب على التحديات التي يواجهونها. كما تشجع على التفكير الإيجابي والانفتاح على قدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع، ودائمًا تسعى الحكومة المصرية إلى تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل ملائمة لهم، وتقدم برامج التأهيل المهني والدعم للشركات وأصحاب الأعمال لتشغيل هؤلاء الأفراد وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات.

جهود الحكومة المصرية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة

إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم

تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم، المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.

دور القوات المسلحة في رعاية ذوي الهمم

دعمت القوات المسلحة المصرية حقوق أصحاب الهمم وذلك بتفعيل وتعظيم الدور الرائد للعناصر المختلفة من القوات المسلحة التى تساهم فى هذا الدور من خلال جمعية المحاربين القدماء وما تقدمه لمصابى العمليات الحربية الذين أبلوا بلاءًا حسنًا فى المعارك والحروب من أجل الوطن، لذلك تقوم القوات المسلحة بالأتى، تقديم الأجهزة التعويضية لهم، وإجراءات العمليات لهم على نفقة الدولة أو علاجهم بالخارج، و استخراج تحقيق شخصية لهم للدخول بها فى كل مكان، بالإضافة إلى ركوب سيارات النقل العام (داخلى / أقاليم) ربع أجرة وكذلك القطارات والطائرات، فضلًا عن تعيينهم بالوظائف الشاغرة سواء بالحكومة أو القطاع العام.

دور وزارة التضامن في رعاية ذوي الهمم

وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتنفيذ مجموعة من الأنشطة، والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والصحية والترفيهية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية للأشخاص ذوى الهمم، بمختلف إعاقتهم سواء حركية، بصرية، سمعية، ذهنية، أو متعددي الإعاقة، كما تتبنى أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع، والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية، وخدمات التشغيل للمعاقين، وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية، بل وفي أماكن سكنهم.

وتقوم الوزارة بتقديم منظومة كاملة من الخدمات الـتأهيلية للأشخاص أصحاب الهمم، من خلال: مكاتب التأهيل الإجتماعية، و مراكز العلاج الطبيعي، و حضانات الأطفال أصحاب الهمم، و مؤسسات التثقيف الفكري، و مركز التوجيه النفسي، و مركز التقويم المهني، و مؤسسات الصم وضعاف السمع، ومؤسسات المكفوفين، والمراكز اللغوية، و مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة، و مشروعات رعاية وتأهيل حالات الشلل الدماغي.

المركز القومي للأمومة والطفولة

المركز القومي للأمومة والطفولة قام بإنشاء خط الأطفال 08008886666 أصحاب الهمم، ‪كآلية وطنية للتواصل مع الأطفال أصحاب الهمم وأسرهم والمتعاملين معهم، لتزويدهم بالمعلومات عن الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، كما أنه يسهم في مساندتهم للوصول إلى حقوقهم سواء الصحية، أو التعليمية، أو الاجتماعية، بدون أي أعباء مالية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، واستمرارا للخدمات التي تقدم لهم منذ إنشاء الخط عام 2003

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى بناء المجتمع الرقمي في مصر، كمحرك دافع نحو إقتصاد المعرفة وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية والمهمشة، بالإضافة إلى خططها في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وكذا إستخدام أدوات ادارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المرأة والشباب، وتفعيل التعاون الدولي، ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال.

وزارة التربية والتعليم

بلغ عدد مدارس التربية الخاصة في مصر نحو 887 مدرسة، تضم 4500 فصل، وتستوعب نحو 36876، وقد تم تدريب (71) كادرا من مدارس التربية الخاصة، وإبتعاث بعضهم إلى الخارج، لتقوم هذه الكوادر بتدريب باقى المعلمين بمدارس التربية الخاصة، كما تم إبرام برتوكول تعاون مع المجلس القومى للطفولة، والأمومة بشأن إعداد كوادر فى مجال اكتشاف ورعاية المكفوفين، وتدريبهم على مكون حماية الطفل المعاق والدمج، وآخر مع مؤسسة "ابتسامة" للإعاقة الذهنية، لتدريب التلاميذ المعاقين ذهنيًا، بمدارس التربية الفكرية على الفندقة.

وزارة الاسكان

أكدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، سيتم فيه مراعاة تخصيص الـ 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، ووجهت الوزارة أن يكون تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة الحركية في الدور الأرضي، أما باقي حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو بصرية أو سمعية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، وذلك مراعاة للبعد النفسي والاجتماعي، وحتى يتم دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعي والقضاء علي أي شكل من أشكال التمييز ضد هذه الحالات من الإعاقة.

وزارة الصحة

تتبنى وزارة الصحة حق أصحاب الهمم في الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية في جميع مراحل النمو، وأيضا حقهم في العمل والتوظيف، بالإضافة إلى الحق في التمتع بكافة الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية، وتأتي المبادرة الوطنية (سوا نقدر) التي أطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية رئيس الجمهورية في الثاني من أبريل 2015، والتي بناء عليها يتم رسم الاستراتيجية الوطنية، للتعامل مع هذا الملف الوطني الهام.

اعلان عام 2018 عاما لذوي الهمم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام أصحاب الهمم الخاصة في مصر، جاء ذلك استجابة لاقتراح أحد الشباب من أصحاب الهمم خلال الحوار الذي أجراه في 25 / 4 / 2017 مع الشباب خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بمدينة الإسماعيلية.

بطاقة الخدمات المتكاملة

تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة حيث تتبنى الحكومة برنامجًا طموحًا، تولى فيه عناية فائقة بأصحاب الهمم، لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية، ويأتي على رأس أولوياتها فى الفترة الحالية، استكمال إصدار «بطاقة الخدمات المتكاملة «التى ستحل بشكل تدريجى المشكلات التى كانت تمثل عبئًا على ذوي الإعاقة، وتعتبر مفتاحا لهم للحصول على حقوقهم فى القانون؛ من تأمين صحي، معاش وتوفير فرص عمل، وقد تم إصدار الدفعة الأولى، التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة، للأشخاص الذين أجروا بالفعل الكشف الطبى الوظيفى المميكن.

صندوق دعم الأشخاص أصحاب الهمم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، باصدار قانون بانشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص أصحاب الهمم على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون، وتنص المادة (11) من القانون، على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة.