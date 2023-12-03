لليوم الثالث.. المصريون فى جنوب إفريقيا يشاركون فى انتخابات الرئاسة

توافد أبناء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، لليوم الثالث على التوالي بكثافة على اللجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار مرشحهم الرئاسي.

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلاً من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".



