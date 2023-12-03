الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: ما يحدث في فلسطين غير إنساني.. ودور مصر لا يُنسى (فيديو)

مواطن
مواطن

قال أحد المواطنين، إنه يتابع الأحداث المؤسفة في فلسطين وجميع الشعب المصري والعربي يتابعه، لافتا إلى أن الجميع حزين على ما تشهده المنطقة من مجازر وانتهاكات خاصة بعد طوفان الأقصي.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن ما يحدث فى غزة غير آدمي وغير إنساني، مشيدا بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لمخطط التهجير الذي كانت تسعى إليه دولة الاحتلال والتهيجر لأرض سيناء.

 

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مواطن: الرئيس السيسي قدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني خلال أزمته الأخيرة

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الرئيس السيسي يناقش الأوضاع في غزة 

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل سوابق التعاون الناجح بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك النرويجية في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في إفريقيا.

كما تم مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد كلٍ من قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية.

 

وأكد الجانبان أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف إطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة لمواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها.

كما شدد الرئيس السيسي، على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة، وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

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