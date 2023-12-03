الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى قدم الدعم الكامل للشعب الفلسطينى فى أزمته الأخيرة (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال أحد المواطنين إن جميع الشعوب العربية والأجنبية ترفض ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من قبل اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تسببت في حدوث مجازر في قطاع غزة.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية وقدمت كافة سبل الدعم والمساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وأشاد بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي لمخطط التهجير الذي كان يسعى له الاحتلال الصهيوني لتهجير أهل غزة لأراضي سيناء.

لمشاهدة الفيديو اضغط على الرباط التالي:

https://youtube.com/shorts/-JPQYxJiXeY?si=sCbYWGsjWGKdz__Q

 

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الرئيس السيسي يناقش الأوضاع في غزة 

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، وذلك على هامش انعقاد "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة، لا سيما في ظل سوابق التعاون الناجح بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك النرويجية في هذا الصدد، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في إفريقيا.

كما تم مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما في أعقاب الزخم الإقليمي الناتج عن عقد كلٍ من قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية غير العادية، حيث أكد الجانبان أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو تحقيق وقف إطلاق النار في ظل التبعات الإنسانية الخطيرة لمواصلة العمليات العسكرية على حياة المدنيين، فضلًا عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى استقرار وأمن المنطقة برمتها.

كما شدد السيد الرئيس على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تبني مسار التهدئة، وإيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.

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