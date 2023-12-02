يتحرك بأجهزة طبية.. مواطن يتحدى مرضه ويشارك في انتخابات الرئاسة (فيديو)

تحدى مواطن من أحد أبناء الجالية المصرية في الكويت ظروف مرضه، وأصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

واحتشد المصريون في الخارج منذ صباح ثاني أيام الانتخابات الرئاسية كلا حسب توقيت البلد المقيم فيها، حيث اصطفوا في طوابير طويلة من أجل التصويت على اختيار وانتخاب الرئيس الجديد من بين 4 مرشحين للرئاسة المصرية

وكانت المشاركة الكبيرة من قبل الأطفال والسيدات والرجال والشباب المصري بالخارج، السمة الأكثر تمييزًا لليوم الثاني للتصويت، حيث حرص الألاف من الناخبين والناخبات على اصطحاب أطفالهم للمشاركة في التصويت، وأيضًا ذويهم من كبار السن، للاقتراع بأصواتهم فى أول أيام انتخابات رئيس دولتهم، معربين عن سعادتهم للمشاركة فى الانتخابات وتوفير وسائل النقل لتوصيلهم من وإلى اللجان.

وسادت أجواء سعيدة خلال العملية الإنتخابية أمام اللجان بتشغيل الأغانى المصرية الوطنية، لحث المصريين بالخارج للمشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية، وسط احتفالات بالأعلام والورود وحفلات الرقص المتواصلة، فرحًا بهذا العرس الديمقراطى.

غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها فى اليوم الثانى لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تواصل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للإدلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت وزارة الهجرة إن الغرفة رصدت، أمس الجمعة، في أول أيام تصويت المصريين في الخارج توافدًا حاشدًا وإقبالًا كثيفًا من الناخبين بأعداد كبيرة في السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والأردن، وكذلك في فرنسا وإيطاليا بالرغم من أنه يوم عمل رسمي لديهما، فيما رصدت الغرفة مشاركة المصريين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وروسيا والمغرب وتونس ولبنان والعراق والجزائر وتركيا وبريطانيا وأيرلندا وألمانيا والنمسا وهولندا وسويسرا والدنمارك وليتوانيا والسويد والنرويج ورومانيا وجنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا، مما يدعو للشعور بالفخر والاعتزاز بروحهم الوطنية.

