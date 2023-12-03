الأحد 03 ديسمبر 2023
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وصول عدد كبير من الشهداء لمستشفى المعمدانى بسبب الغارات الإسرائيلية

جريدة الدستور

أفادت فضائية الغد في نبأ عاجل بوصول عدد كبير من الشهداء إلى مستشفى المعمداني بسبب الغارات الإسرائيلية معظمهم من الأطفال والنساء بقطاع غزة.

وقال تامر دلول، مراسل فضائية الغد، إن الجيش الإسرائيلي يواصل ويستأنف من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية الغارات المكثفة المعروفة بالحزام الناري في مناطق مختلفة بمدينة غزة وشمالها وتحديدًا تركزت في المدن الشرقية لأحياء الزيتون والشجاعية وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا.

وتابع أن هناك عددًا كبيرًا من الصواريخ التي تم إطلاقها من الزوارق البحرية بما يزيد عن 20 غارة إسرائيلية متتالية، لافتًا إلى أنه وصل عدد كبير من الشهداء إلى مستشفى المعمداني بسبب الغارات الإسرائيلية معظمهم من الأطفال والنساء بقطاع غزة.

الصحة العالمية تجدد دعواها لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وفي ذات السياق وصف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، بالمرعب، معلقًا: تواصل أعمال العنف والقصف في قطاع غزة "أمر مرعب"، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وكتب جيبريسوس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إكس": "زار فريقنا مستشفى ناصر في الجنوب، كان مكتظًا بألف مريض، ما يفوق طاقته بثلاثة أضعاف، عدد لا متناهٍ من الناس يبحثون عن ملجأ، يملأون كل ركن من المنشأة، والناس يتلقون الرعاية على الأرض، يصرخون من الألم، هذه الظروف هي أكثر من غير ملائمة، لا يمكن تصوّرها في مجال تأمين الرعاية"، مجددًا الدعوة إلى وقف النار الآن.

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