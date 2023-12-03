الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول أكثر من 40 شهيدًا إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلى

قصف
قصف

أفادت فضائية الغد، بوصول أكثر من 40 شهيدًا إلى مستشفى كمال عدوان جراء القصف الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وقال حمزة حماد، مراسل الغد من شمال قطاع غزة، إنه منذ صباح اليوم الجيش الإسرائيلي قد كثف ضرباته وقصفه واستهدافه لمنازل المواطنيين، مشيرًا إلى وصول أكثر من 40 شهيدًا إلى مستشفى كمال عدوان جراء عدة استهدافات من قِبل طيران وزوارق الاحتلال.

وتابع حماد، أن محيط تل الزعتر ومخيم جباليا شهد أحزمة نارية كثيفة، بجانب إطلاق قنابل حارقة حتى اللحظة على المواطنين ومنازلهم في منطقة الفلوجا، لافتًا إلى أن "المستشفى مكتظ تمامًا بالنازحين الذين يلجأون ويبحثون عن مكان آمن رغم اقتراب وقصف الاحتلال شيئًا فشيئًا بالأماكن المحيطة بالمستشفي".

وقتل أكثر من 150 مواطنًا في حي الشجاعية، حيث تم قصفُ مربع سكني كامل قرب ديوان منتهى بعشرات القنابل.

فيما أعلن إعلام فلسطيني عن استهداف غارات إسرائيلية لمحيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف خان يونس جنوب القطاع بشكل عنيف، حيث قُتل وأصيب عشراتُ المواطنين جراء القصف.

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