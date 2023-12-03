الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالإسماعيلية

جريدة الدستور

قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسي.

تفاصيل الجولة

وتفقد الوزير سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، حيث شاهد الأعمال الفنية للطلاب بحجرة التربية الفنية، وتعدد موضوعاتها حول الفن الشعبي الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش، وأشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات في المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.  

كما تفقد الوزير أيضًا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهم من التطبيقات العلمية. 

كما استمع إلى شرح لمادة الرياضيات باحد فصول الصف الاول الإعدادي، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، مؤكدا على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.

استعداد مدارس اللجان الانتخابية 

فيما استعدت مدارس محافظة الإسماعيلية التي سيجرى فيها الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها على مدار 3 أيام بناءً من يوم ١٠ و١٠  و ١٢ ديسمبر الجاري، لاستقبال الناخبين حيث من المقرر أن يتم تسليمها للقناة قبل انطلاق الانتخابات بوقتٍ كافٍ وذلك بعد تأهيلها لاستقبال الانتخابات وتوفير أماكن إعاشة بها للقضاة والمشرفين على اللجان الانتخابية، وذلك وفق تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية، بضرورة الانتهاء من الاستعدادات للجان الانتخابات في الانتخابات الرئاسية.

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