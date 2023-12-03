محمد الباز: المجتمع الدولي يتعامل بنفاق سياسي ودبلوماسي شديد مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن الموقف الدولي الذي تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تحكمني في الريبة الشديدة فيما يتعلق بإسرائيل تحديدًا، عندما يأتي الحديث عن إسرائيل أو التصريحات حول إسرائيل أو لقاءات مع المسؤولين في إسرائيل يكون الأمر مريب بالفعل.

وأضاف الباز، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن ما يحدث على الأرض الآن يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة أو أوروبا لإيقاف المذبحة التي تجري يوميًا على الأرض، إذا كان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة جاد فيما يقوله بأنه يرفض سيناريو التهجير ونقل الفلسطينيين لسيناء، وأنه يتفق مع الموقف المصري في توجهه وتفاصيله.

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يمكنهم إيقاف هذا المخطط

ونوه الدكتور محمد الباز، بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يمكنهم إيقاف هذا المخطط ونقل الفلسطينيين من خلال وقف المذبحة التي تجبر أهالي غزة على النزوح من الشمال للجنوب، ثم تقوم إسرائيل بضرب الجنوب ليجد الفلسطينيين أنفسهم في ورطة وأزمة لن يجدوا أمامهم إلا هذا الحل، ولكن نجد القول بأنهم مع مصر في رفض التهجير ثم يتركون يد إسرائيل في الضغط على أهالي غزة ودفعهم إلى الجنوب، وتبارك عمل منطقة عازلة وتنشر إسرائيل الخريطة، خاصة أنها على الشريط المحادي لمصر، وكأنها تترك الساحة لإسرائيل لتنفيذ مخططها.

وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يتعامل مع نفاق سياسي ودبلوماسي شديد مع هذه القضية، حيث أنهم يقولون شيء وعلى الأرض لا يقدمون أي إجراء أو مساعدة بإيقاف هذا السيناريو.