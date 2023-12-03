الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: المجتمع الدولي يتعامل بنفاق سياسي ودبلوماسي شديد مع القضية الفلسطينية

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن الموقف الدولي الذي تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تحكمني في الريبة الشديدة فيما يتعلق بإسرائيل تحديدًا، عندما يأتي الحديث عن إسرائيل أو التصريحات حول إسرائيل أو لقاءات مع المسؤولين في إسرائيل يكون الأمر مريب بالفعل.

وأضاف الباز، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن ما يحدث على الأرض الآن يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة أو أوروبا لإيقاف المذبحة التي تجري يوميًا على الأرض، إذا كان المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة جاد فيما يقوله بأنه يرفض سيناريو التهجير ونقل الفلسطينيين لسيناء، وأنه يتفق مع الموقف المصري في توجهه وتفاصيله.

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يمكنهم إيقاف هذا المخطط

ونوه الدكتور محمد الباز، بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يمكنهم إيقاف هذا المخطط ونقل الفلسطينيين من خلال وقف المذبحة التي تجبر أهالي غزة على النزوح من الشمال للجنوب، ثم تقوم إسرائيل بضرب الجنوب ليجد الفلسطينيين أنفسهم في ورطة وأزمة لن يجدوا أمامهم إلا هذا الحل، ولكن نجد القول بأنهم مع مصر في رفض التهجير ثم يتركون يد إسرائيل في الضغط على أهالي غزة ودفعهم إلى الجنوب، وتبارك عمل منطقة عازلة وتنشر إسرائيل الخريطة، خاصة أنها على الشريط المحادي لمصر، وكأنها تترك الساحة لإسرائيل لتنفيذ مخططها.

وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية يتعامل مع نفاق سياسي ودبلوماسي شديد مع هذه القضية، حيث أنهم يقولون شيء وعلى الأرض لا يقدمون أي إجراء أو مساعدة بإيقاف هذا السيناريو.

المجتمع الدولي محمد الباز القضية الفلسطينية نفاق سياسي ودبلوماسي شديد نفاق سياسي ودبلوماسي الإعلامي الدكتور محمد الباز

مواد متعلقة

محمد الباز: الرفض الأمريكى لتهجير الفلسطينيين هو نوع من التحايل على الأمر

محمد الباز: الحديث عن التهجير متجدد ويتجدد.. وإسرائيل تنتظر اللحظة المناسبة (فيديو)

محمد الباز: كل القوى الدولية تتفق تمامًا مع مصر فى موقفها الرافض للتهجير

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى مجددًا فى غلاف غزة

البحوث والدراسات العربية: حرب أكتوبر كانت حِراكًا فى حالة الجمود بالصراع العربى الإسرائيلى

مدير معهد البحوث والدراسات العربية: تسييس العلاقات التجارية الدولية بسبب الأزمات العالمية

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يبث رسائل تهديد لأهالى الضفة الغربية

"القاهرة الإخبارية": لا مناطق آمنة فى قطاع غزة والاحتلال يقصف مراكز اللجوء

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

تبدأ من الجمعة 8 ديسمبر.. عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

تفاصيل خداع كتائب القسام جنود الاحتلال واستدراجهم لنفق مفخخ بالعبوات الصدمية والرعدية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية