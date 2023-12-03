الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام قيصري في الدوري التركي

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه

أعلن الكرواتي نيناد بجيليسيا، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة قيصري سبور في بطولة الدوري التركي.

ويستعد فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره قيصري سبور، على ملعب "شينول جونيش ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري التركي خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور ضد قيصري سبور في الدوري التركي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل طرابزون سبور الرسمي استعدادًا لمواجهة قيصري سبور في الدوري التركي

وجاء تشكيل طرابزون سبور الرسمي استعدادًا لمواجهة قيصري سبور في الدوري التركي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أورجكان.

خط الدفاع: إرين ألمالي، بارترا - فيتور هوجو - سترايجر لارسن.

خط وسط الملعب: سيويس – باسيكتاس - هامشيك.

في خط الهجوم: محمود تريزيجيه - يوسف يازجي - عبد القادر عمر.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق طرابزون سبور، بعدما تألق في المباراة الأخيرة لفريقه أمام سيفاسبور، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

وساهم تريزيجيه في 3 أهداف مع طرابزون سبور في الدوري التركي لهذا الموسم، بتسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين.

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ترتيب طرابزون سبور في الدوري التركي

ويتواجد فريق طرابزون سبور حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد قيصري سبور في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

طرابزون سبور قيصري سبور تريزيجيه الدورى التركى محمود تريزيجية

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