تريزيجيه يسجل ويقود طرابزون سبور للتعادل مع سيفاس سبور في الدوري التركي

قاد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، فريقه طرابزون سبور، للتعادل مع سيفاس سبور، بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري التركي لكرة القدم “سوبر ليج”، موسم 2023/2024.

وحل تريزيجيه بديلًا بدلًا من زميله المصاب باني في الدقيقة 39.

صامويل سايز وري ماناي افتتحا التسجيل لـ سيفاس سبور في الدقيقتين الرابعة و20 لكن طرابزون أدرك التعادل بهدفين سجلهما نيكولاس بيبي وباول اونواتشو في الدقيقتين 39 و45.

وفي الشوط الثاني سجل ري ماناي الهدف الثالث لسيفاس في الدقيقة 67 لكن المصري الدولي محمود تريزيجيه أدرك التعادل لطرابزون في الدقيقة 76.

وبذلك التعادل، رفع طرابزون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس مقابل 15 نقطة لسيفاس في المركز الثاني عشر.

وفي نفس الجولة، فاز إسطنبول باشاك شهير، على بينديك سبور بأربعة أهداف مقابل هدف.

جاءت أهداف باشاك شهير بواسطة مهدي عبيد في الدقيقة 12 وجواو فيجيريدو في الدقيقة 49 ولوكاس ليما في الدقيقة 59 وكريستوف بياتيك في الدقيقة 63، وتكفل إرينكان يارديمسي بتسجيل الهدف الوحيد لبينديك في الدقيقة 36.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة عن بينديك صاحب المركز السادس عشر.