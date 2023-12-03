الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد القهوة للمرأة الحامل

القهوة للمرآة الحامل
القهوة للمرآة الحامل

 القهوة  أكبر مصدر لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي، لأنها تساعد مضادات الأكسدة على إصلاح خلايا الجسم، ولا يوجد شيء آخر يوفر نفس التأثير الذي يوفره فنجان قهوة دافئ ولذيذ. 

تعتبر القهوة أيضًا مصدرًا جيدًا للريبوفلافين وفيتامين ب 5 والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين، وكل كوب غني بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها جسمك.

بالرغم الفوائد الكثيرة الموجودة في تناول القهوة إلا أن الإفراط في تناولها خاصة للسيدات الحوامل ستعرضهم لفرص الولادة المبكرة ونقص الوزن بشكل ملحوظ، لذلك ينصح الأطباء بتناول القهوة وفقًا لإستشارة الطبيب المتابع لحالاتك وحالة الجنين.

تحسين الحالة المزاجية.. فوائد صحية في القهوة للمرآة الحامل

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن فوائد القهوة المذهلة خاصة للمرآة الحامل، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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حافظ على صحتك.. اعرف تأثيرات ومخاطر الإفراط في تناول القهوة

 فوائد صحية في القهوة للمرآة الحامل

1 - تعمل القهوة على زيادة نشاط الدماغ وتحفير الذاكرة، وذلك لاحتواء القهوة على مادة الكافيين، بحيث تعتبر من المواد المنبهة.
2 - يساعد تناول القهوة في فترة الصباح على تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

تحسين الحالة المزاجية.. فوائد صحية في القهوة للمرآة الحامل

3 - يساعد شرب القهوة على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، إليكم أبرزهم:" منها سرطان الكبد - سرطان القولون - سرطان المستقيم - سرطان الكلى - سرطان القولون - سرطان الثدي قبل فترة انقطاع الدورة الشهرية.

تحسين الحالة المزاجية.. فوائد صحية في القهوة للمرآة الحامل

4 - يعمل مشروب القهوة على تقليل من الشعور بالإكتئاب والإضطرابات النفسية.

5 - تقليل حدوث الدوار أو “الدوخة ” الذي ينتج عن نقصان الضغط بعد الوجبات خاصة عند كبار السن.

القهوة للمرآة الحامل

القهوة للمرآة الحامل لها الكثير من الفوائد المذهلة، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولها، حيث ينصح الأطباء بناول فنجان واحد في اليوم سيكون مفيد للمرآة الحامل، لأنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية ومعالجة الإكتئاب والحفاظ على صحة الجنين وتقليل فرص الإصابه بالأمراض الخطيرة.

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