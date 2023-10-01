الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

حافظ على صحتك.. اعرف تأثيرات ومخاطر الإفراط في تناول القهوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر القهوة من المشروبات الشهيرة والمحببة للكثيرين حول العالم حيث إن رائحتها الجذابة ونكهتها اللذيذة تجعلها رفيقًا مثاليًا للصباح أو أثناء الاستراحة، إضافة إلى مذاقها الرائع وقدرتها على إعطاء الانتعاش والطاقة، فقد أصبح لدينا الآن أبحاث حديثة تكشف تأثيرات القهوة على صحة الإنسان.

في السطور التالية نرصد الأبحاث الحديثة التي تسلط الضوء على تأثيرات القهوة على صحة الإنسان، إضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالإفراط في تناولها وفقا لما ذكره موقع health care الطبي.

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التأثيرات الإيجابية للقهوة على الصحة:

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تناول القهوة بشكل معتدل يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان، فعلى سبيل المثال يُعتقد أن القهوة تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تعزز النظام المناعي وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

في دراسة نشرت في مجلة "التغذية"، وجد الباحثون أن تناول القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب الكبد ويعزز صحة الكبد بشكل عام، كما تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة قد تحسن الذاكرة والتركيز وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة المرتبطة بالدماغ، مثل الزهايمر ومرض باركنسون.

مخاطر الإفراط في تناول القهوة:

على الرغم من التأثيرات الإيجابية المحتملة لتناول القهوة، إلا أن الإفراط في استهلاكها يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من احتمال تطور أعراض القلق والارتفاع المؤقت في ضغط الدم، كما يمكن أن يسبب الإفراط في تناول القهوة مشاكل في النوم والأرق، وتهيج المعدة والقولون.

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إضافة إلى ذلك، يحتوي القهوة على الكافيين وهو مادة منبهة تتفاعل مع بعض الأدوية، مثل الأدوية المهدئة وبعض أدوية ضغط الدم. لذا، يجب أن يكون الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية حذرًا في استهلاك القهوة والحد من كمية الكافيين التي يتناولونها.

رغم كونها المشروب المفضل للعديد من الأشخاص، يجب على الناس أن يتعاملوا مع استهلاك القهوة بحذر، فتناول القهوة بشكل معتدل قد يكون له تأثيرات إيجابية على صحة الإنسان، بينما الإفراط في تناولها يمكن أن يزيد من مخاطر بعض الحالات الصحية.

لذا، من الضروري أن نتعامل مع استهلاك القهوة بشكل متوازن ونأخذ في الاعتبار العوامل الشخصية والصحية الفردية عند اتخاذ القرار بتناولها.

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