الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: الحديث عن التهجير متجدد ويتجدد.. وإسرائيل تنتظر اللحظة المناسبة (فيديو)

الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، يتجدد اليوم الحديث عن سيناريو التهجير ليس فقط بسبب عودة القصف الوحشي وإجبار الفلسطينيين على الخروج من بيوتهم وتهجيرهم قسريًا، لكن نحن أمام تقرير مهم جدًا خرج من إسرائيل اليوم تضمن خريطة، ولابد أن نتوقف عندها بتأمل شديد لأنها تتحدث عن مناطق عازلة بين سيناء وغزة.

إسرائيل تدّعى أنها تواجه حماس والجماعات الإرهابية 

وأضاف الباز، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن التقرير يقسم غزة إلى أرقام، ويرسل رسائل إلى أهالي غزة، ورأينا التقارير والرسائل الصوتية التي تحدد كل مجموعة في منطقة برقم معين قبل مهاجمتها، وتدعي إسرائيل أنها تواجه حماس والجماعات الإرهابية ولا تواجه المدنيين، لذلك تطالبهم بالخروج، وأنهم يحاولون الفصل بين المدنيين والجماعة الإرهابية.

وتابع: هذه الخريطة تكشف عن شيء مرعب جدًا، وهي أن المنطقة العازلة التي يتحدثون عنها بدعم وموافقة من أمريكا على طول الحدود مع مصر، وعندما يخرج هذا التقرير وهذه الخريطة بهذا الشكل فهم يجددون مرة أخرى الحديث عن مسألة التهجير، وتدعمه التحركات على الأرض، وبذلك نعود للمربع صفر في هذه المسألة.

وأكد الدكتور محمد الباز، أن الحديث عن التهجير متجدد ويتجدد لكنهم ينتظرون اللحظة المناسبة، ومن المؤكد أن إسرائيل لن تتخلى عن تنفيذ هذه الخطة أبدًا، يمكنها أن تكمن أو تنكر قليلًا، وقال بعض المسئولين الإسرائيليين إنهم لا يفكرون في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولكن هذا لا يمنع من تأكدنا أن هذه رغبة عابرة، لكنها خطة واضحة جدًا وضعت منذ سنوات وكل الجهود الإسرائيلية التي ظهرت بشكل كبير في التصعيد الأخير تسعى إلى تنفيذ هذه الخطة.

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