رابط التقديم ترقيات المعلمين 2023.. والشروط التي يجب توافرها

تحصد ترقيات المعلمين 2023 نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل مئات الآلاف من المدرسين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة للتقديم للحصول على درجة وظيفية أعلى خلال العام الدراس الحالي 2023-2024 وفقا لشروط الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ترقيات المعلمين 2023

أتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين موقعا إلكترونيا للتقديم في ترقيات المعلمين 2023 من خلال الحصول على شهادة الصلاحية للمدرسين المرشحين للترقي على وظائف كادر المعلم للعام الدراسي الحالي 2023-2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات المعلم الراغب في التسجيل بياناته كاملة والدرجة الوظيفية الحالية والدرجة الوظيفية التي يرغب إلى الترقي لها خلال العام الدراسي الحالي والتي تتوافر فيه كافة شروطها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستهدف ترقيتهم من المدرسين هذا العام 2023-2024 قرابة 400 ألف معلم وفقا للشروط التي تم وضعها للترقي من وظيفية إلى وظيفية من خلالها لسد الحاجة في كافة المدارس على مستوى الجمهورية في كافة المواد الدراسية التي يتم تدرسيها في المراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

شروط ترقية المعلمين 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط ترقية المعلمين 2024 والتي تستهدف نحو 400 ألف معلم من مختلف المراحل التعلمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بجميع محافظات الجمهورية لسد عجو المدارس والتي جاءت كما يلي:-

حصول المعلم المرشح للترقية على الرخصة المهنية من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

حصول المعلم المرشح للترقية على تقدير جيد جدا على الأقل في تقييم الأداء الوظيفي لمدة 3 سنوات قبل تقديمه للحصول على الترقية.

استيفاء كافة المستندات اللازمة للترقية.

التقديم في المواعيد المحددة للترقية وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد التقديم على درجة ترقية المعلمين 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 31 ديسمبر 2023 لفتح باب التقديم على ترقية المعلمين الذين أتموا على الأقل 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفية الأدني مباشرة من وظائف المعلمين على أن يكون المعلم على رأس العمل بالفعل.

