تعليم الجيزة تعلن بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى والتوجه إلى الإدارة المقبول بها، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023.

وأعلنت المديرية التعليمية عن مسوغات تعيين المعلمين الجدد ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم للدفعة الأولى، تمهيدًا لبدء تسكين المعلمين بالمدارس داخل الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة.

وجاءت مسوغات التعيين كما يلي:

-أصل شهادة المؤهل العالي- المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية.

-شهادة الميلاد المميكنة.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صحيفة الحالة الجنائية.

-شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

-إقرار الذمة المالية.

-استمارة 103ع ح.

-استمارة فحص طبي من التأمين الصحي متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

-استمارة 105 تأمين ومعاشات.

-إقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد.

-الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد وفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وفي ذات الإطار، حرص الدكتور رضا حجازي على التشديد على المديريات التعليمية بسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة ٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى" وتيسير كل الإجراءات لهم.

يبدأ فتح باب التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة فى غضون أسابيع قليلة، فى تخصصات معلم مساعد فصل ومعلم مادة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، فى ضوء الاحتياجات التى تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من المزمع الإعلان عن جميع شروط التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم اعتبارًا من شهر يناير 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية على مستوى كل محافظة، على نحو يتيح للراغبين فى التقديم لمسابقة التعليم الاطلاع على كل التفاصيل والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة ومتطلبات التقديم.