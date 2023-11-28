عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

يبدأ فتح باب التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة فى غضون أسابيع قليلة، فى تخصصات معلم مساعد فصل ومعلم مادة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، فى ضوء الاحتياجات التى تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من المزمع الإعلان عن جميع شروط التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم اعتبارًا من شهر يناير 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية على مستوى كل محافظة، على نحو يتيح للراغبين فى التقديم لمسابقة التعليم الاطلاع على كافة التفاصيل والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة ومتطلبات التقديم.

شروط التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم

وتعتبر فرصة التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم متاحة للجميع باستثناء فئات معينة التى يحظر عليها المشاركة فى المسابقة، وهى كما يلى:

- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم للمقيمين على الأراضى المصرية من غير حاملى الجنسية المصرية، أو من حصل على جنسية أجنبية مقابل التنازل عن الجنسية المصرية.

- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم لمن يتجاوزن سن الـ40 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان.

- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم حال وجود سابقة الحكم بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم عند وجود سابقة الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.

- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم فى حالة عدم الحصول على مؤهل دراسى عالٍ يتوافق مع طبيعة الوظيفة المعلن عنها.

- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم حال التقديم فى محافظة تختلف عن المحافظة المثبتة فى محل إقامة الراغب فى التقدم.

خطوات التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم

أما عن خطوات التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم، فالأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق من لحظة فتح باب التقديم رسميًا من قبل كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم:

أولًا: قم بتسجيل الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ثانيًا: اختر أيقونة "الوظائف" أعلى الصفحة الرئيسية لموقع بوابة الوظائف الحكومية.

ثالثًا: اضغط على وظائف وزارة التربية والتعليم بعد اختيار المحافظة التابع لها محل إقامتك.

رابعًا: قم بملء كافة البيانات الأساسية المطلوبة كالاسم، السن، الرقم القومى، المؤهل الدراسى، التقديم العام، وإرفاق المستندات المطلوبة والضغط على إتمام الطلب.