الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

التقديم لمسابقة 30
التقديم لمسابقة 30 الف معلم عبر التنظيم والإدارة

يبدأ فتح باب التقديم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة فى غضون أسابيع قليلة، فى تخصصات معلم مساعد فصل ومعلم مادة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، فى ضوء الاحتياجات التى تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من المزمع الإعلان عن جميع شروط التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم اعتبارًا من شهر يناير 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية على مستوى كل محافظة، على نحو يتيح للراغبين فى التقديم لمسابقة التعليم الاطلاع على كافة التفاصيل والتأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة ومتطلبات التقديم.

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتائج المتظلمين في 3 مسابقات وظائف بوزارة النقل

شروط التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم

وتعتبر فرصة التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم متاحة للجميع باستثناء فئات معينة التى يحظر عليها المشاركة فى المسابقة، وهى كما يلى: 
-  يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم للمقيمين على الأراضى المصرية من غير حاملى الجنسية المصرية، أو من حصل على جنسية أجنبية مقابل التنازل عن الجنسية المصرية.
- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم لمن يتجاوزن سن الـ40 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان.
- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم حال وجود سابقة الحكم بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم عند وجود سابقة الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم فى حالة عدم الحصول على مؤهل دراسى عالٍ يتوافق مع طبيعة الوظيفة المعلن عنها.
- يحظر التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم حال التقديم فى محافظة تختلف عن المحافظة المثبتة فى محل إقامة الراغب فى التقدم.

txt

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

 خطوات التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم

 أما عن خطوات التقديم فى مسابقة 30 ألف معلم، فالأمر لا يستغرق سوى بضع دقائق من لحظة فتح باب التقديم رسميًا من قبل كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم:

أولًا: قم بتسجيل الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية.
ثانيًا: اختر أيقونة "الوظائف" أعلى الصفحة الرئيسية لموقع بوابة الوظائف الحكومية.
ثالثًا: اضغط على وظائف وزارة التربية والتعليم بعد اختيار المحافظة التابع لها محل إقامتك.
رابعًا: قم بملء كافة البيانات الأساسية المطلوبة كالاسم، السن، الرقم القومى، المؤهل الدراسى، التقديم العام، وإرفاق المستندات المطلوبة والضغط على إتمام الطلب. 

مسابقة 30 ألف معلم معلم مساعد فصل وزارة التربية والتعليم بوابة الوظائف الحكومية التنظيم والإدارة وظائف التعليم

الأكثر قراءة

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس