مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

عادت مسابقة 30 ألف معلم إلى الأضواء مجددًا، فى ضوء استعدادات كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم لإطلاق النسخة الثالثة من مسابقة وظائف المعلمين اعتبارًا من مطلع 2024، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات؛ لسد العجز فى مختلف التخصصات على مستوى مدارس الجمهورية بجميع المراحل التعليمية.

موعد التقديم لمسابقة 30 ألف معلم

يبدأ إطلاق المسابقة الجديدة لتعيين 30 ألف معلم خلال شهر يناير القادم، لتشمل 11.114 ألف معلم مساعد فصل و18.886 ألف معلم مساعد مادة موزعين على مختلف محافظات الجمهورية تبعًا لمعدلات العجز جغرافيًا والتى تتباين من محافظة لأخرى، حيث ستتاح الشروط والأعداد المطلوبة بكل محافظة والمتعلقة بالتقديم لمسابقة 30 ألف معلم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ليتاح التقديم خلال المدة المحددة لذلك.

من المقرر أن يجرى التنظيم والإدارة مسابقة تكميلية أخرى فى يونيو القادم تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية لعام 2022 و2023، فى تخصصات معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة بعدد 23.232 ألف معلم، ليصل بذلك إجمالى عدد وظائف التعليم التى سيعلن عنها العام القادم 53 ألف وظيفة.

شروط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم

يخضع التقديم لعدد من الشروط العامة التى ينبغى توافرها فيمن يتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم، فى مقدمتها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

كما يشترط فيمن يتقدم لمسابقة وزارة التعليم ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان أول يناير القادم، والحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة التخصص المطلوب بتقدير مقبول فأعلى.

اختبارات مسابقة 30 ألف معلم



يخضع المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم حال انطباق الشروط العامة عليه، لعدة اختبارات يجب أن يجتازها، وهى: اختبارات عامة وتخصصية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، التدريب المقرر، الكشف الطبى، وتحليل المخدرات، اختبارات اللياقة البدنية.

يحظر التقديم فى محافظة بخلاف المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومى، مع الالتزام بسداد مبلغ مقداره 24 جنيهًا عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: بنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة"، والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة المحافظات على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بخلاف مصروفات الإيداع.