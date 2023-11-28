الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

عادت مسابقة 30 ألف معلم إلى الأضواء مجددًا، فى ضوء استعدادات كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم لإطلاق النسخة الثالثة من مسابقة وظائف المعلمين اعتبارًا من مطلع 2024، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات؛ لسد العجز فى مختلف التخصصات على مستوى مدارس الجمهورية بجميع المراحل التعليمية.

txt

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

موعد التقديم لمسابقة 30 ألف معلم

يبدأ إطلاق المسابقة الجديدة لتعيين 30 ألف معلم خلال شهر يناير القادم، لتشمل 11.114 ألف معلم مساعد فصل و18.886 ألف معلم مساعد مادة موزعين على مختلف محافظات الجمهورية تبعًا لمعدلات العجز جغرافيًا والتى تتباين من محافظة لأخرى، حيث ستتاح الشروط والأعداد المطلوبة بكل محافظة  والمتعلقة بالتقديم لمسابقة 30 ألف معلم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ليتاح التقديم خلال المدة المحددة لذلك.

من المقرر أن يجرى التنظيم والإدارة مسابقة تكميلية أخرى فى يونيو القادم تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية لعام 2022 و2023، فى تخصصات معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة بعدد 23.232 ألف معلم، ليصل بذلك إجمالى عدد وظائف التعليم التى سيعلن عنها العام القادم 53 ألف وظيفة.

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتائج المتظلمين في 3 مسابقات وظائف بوزارة النقل

شروط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم

يخضع التقديم لعدد من الشروط العامة التى ينبغى توافرها فيمن يتقدم لمسابقة وزارة التربية والتعليم، فى مقدمتها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

كما يشترط فيمن يتقدم لمسابقة وزارة التعليم ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان أول يناير القادم، والحصول على مؤهل عالٍ يتناسب مع طبيعة التخصص المطلوب بتقدير مقبول فأعلى.

اختبارات مسابقة 30 ألف معلم


يخضع المتقدم لمسابقة 30 ألف معلم حال انطباق الشروط العامة عليه، لعدة اختبارات يجب أن يجتازها، وهى: اختبارات عامة وتخصصية بمركز تقييم القدرات والمسابقات، التدريب المقرر، الكشف الطبى، وتحليل المخدرات، اختبارات اللياقة البدنية.
يحظر التقديم فى محافظة بخلاف المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومى، مع الالتزام بسداد مبلغ مقداره 24 جنيهًا عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: بنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة"، والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة المحافظات على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بخلاف مصروفات الإيداع.

مسابقة 30 ألف معلم التنظيم والإدارة وزارة التربية والتعليم التعليم مسابقة التعليم مسابقة تكميلية

الأكثر قراءة

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

من الأربعاء إلى الإثنين.. "الأرصاد" تكشف الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عامًا

كونت ثروة من الدعارة.. مفاجآت صادمة في التحقيقات مع إنجي حمادة بطلة "فيديو المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"