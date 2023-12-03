60 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات موسعة بكافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ‏60684 مخالفة مرورية متنوعة من بينها: «11954 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 356 مخالفة سير دون تراخيص، 136 مخالفة دراجة نارية، 1372 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 21 مخالفة موقف عشوائى، 8 مخالفات شروط التراخيص».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.