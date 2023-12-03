الأنبا ويصا: المشاركة في الانتخابات واجب وطني يؤكد انتمائنا لبلادنا

دعا الأنبا ويصا مطران البلينا للأقباط الأرثوذكس، المصريين المتواجدين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية والتي بدأت أول أمس الجمعة الماضية، وتستمر حتي اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.

وقال الأنبا ويصا في بيان له، "أدعو كل ابنائنا المقيمين بالخارج، من لهم حق التصويت للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك لاستخدام حقنا الأنتخابي والخروج إلى صناديق الأقتراع للأدلاء بأصواتنا، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، مؤكدًا أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري راجين لبلادنا العزيزة مصر كل التقدم والرقي والأزدهار".

الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

كانت الجاليات المصرية بالخارج قد بدأت، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت جميع القنصليات والسفارات استعداداتها لاستقبال جموع المصريين بالخارج، بالتنسيق مع ممثلي الكيانات والجاليات المصرية فى كل الدول؛ لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الناخبين، والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات حول أماكن وآليات التصويت والمشاركة.

إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

والتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024، سيتطلب من الناخب التوجه للجنته الانتخابية والإدلاء بصوته من أجل اختيار المرشح، ثم يقوم بطي الورقة ووضعها بصندوق الاقتراع باللجنة، وستجرى الانتخابات الرئاسية في حوالي 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك على مستوى الجمهورية، للتيسيرا على المواطنين.

توافد عدد كبير من المصريين المقيمين في دولة هولندا على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت السفارة استقبال المصريين لليوم الثالث والأخير منذ بدء تصويت المصريين بالخارج، وفقًا للتوقيت المحلي في هولندا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.