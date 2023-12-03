الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا بيجول يترأس صلوات تجنيز الراهب القمص فلتاؤس المحرقي بديره

جانب من صلوات الجناز
جانب من صلوات الجناز

أقيمت صلوات تجنيز الراهب القمص فلتاؤس المحرقي، بحضور الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بالمحرق ومجمع رهبانه.

حضر الجثمان صلاة رفع بخور عشية الأحد بكنيسة العذراء الأثرية، بدأت بعدها صلوات التجنيز بكنيسة الشهيد مار جرجس، ثم حمل الآباء الرهبان الجثمان وساروا به في موكب وهم يرتلون الألحان حيث تم وضعه في طافوس الآباء الرهبان الكائن أسفل مذبح كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالدير.

ورقد الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي في الرب بشيخوخة صالحة، أمس السبت، عن عمر تجاوز 67 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 40 سنة.

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن رحيل الراهب القمص فلتاؤس المُحرقي، عن عمر تجاوز 67 سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من 40 سنة.

ولد الأب الراحل يوم 6 أكتوبر 1956 وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق) يوم 19 مارس 1984، ونال درجة القسيسية يوم 17 يناير 1992، ورتبة القمصية في 11 يوليو 2003.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب الفاضل القمص فلتاؤس المُحرقي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولكل محبيه وعارفيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب في مجمع الأبكار.

القمص فلتاؤس المحرقي الانبا بيجول رئيس دير المحرق بجبل قسقام الدير المحرق

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