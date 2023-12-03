محافظ الغربية يستكمل جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقار الانتخابية بمركز زفتى

استكمل طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية في مراكز المحافظة، للاطمئنان على جاهزيتها والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، مشددًا علي توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

واستأنف محافظ الغربية، جولاته التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة التجهيزات بـمركز زفتي، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي.

توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

ووجه المحافظ، إبراهيم فايد رئيس مدينة زفتي، بالعمل المتواصل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

كما تابع جولته بمركز السنطة، حيث تفقد مقار اللجان الانتخابية موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات.

تخصيص جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل دخول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة، وأيضا كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلي المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.