تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في قمة نارية وشرسة ستقام على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني

ونستعرض لكم تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري.

في خط الهجوم: جواو فيليكس – رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

وقد يفتقد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مباراة اليوم لخدمات نجمه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق؛ بسبب إصابته ومعاناته من آلام في الظهر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا – خيمينيز – فيتسل – هيرموسو - ريكيلمي.

خط وسط الملعب: ماركوس يورينتي – كوكي - دي باول.

في خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.