الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني

تشكيل مباراة برشلونة
تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد في قمة نارية وشرسة ستقام على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني

ونستعرض لكم تشكيل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المتوقع في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - إينيجو مارتينيز - جواو كانسيلو.

خط وسط الملعب: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري.

في خط الهجوم: جواو فيليكس – رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

وقد يفتقد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في مباراة اليوم لخدمات نجمه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق؛ بسبب إصابته ومعاناته من آلام في الظهر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا – خيمينيز – فيتسل – هيرموسو - ريكيلمي.

خط وسط الملعب: ماركوس يورينتي – كوكي - دي باول.

في خط الهجوم: ألفارو موراتا - أنطوان جريزمان.

txt

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى

txt

محمد صلاح يستعد لخوض اللقاء رقم 300 مع ليفربول

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط.

اقرأ أيضاً

شكوك حول مشاركة تير شتيجن في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

برشلونة اتلتيكو مدريد الدوري الاسباني تشكيل برشلونة تشكيل أتلتيكو مدريد

مواد متعلقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية

5 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-12-2023 والقنوات الناقلة

ردًا على نابولي.. بيريز يحسم مصير براهيم دياز مع ريال مدريد

علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان إلى نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

شكوك حول مشاركة تير شتيجن في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

مصر تشهد الإعلان عن مشروعات الطاقة الخضراء مع شركة سكاتك النرويجية

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية