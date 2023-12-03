الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باقي 7 أيام.. أسهل طريقة للاستعلام عن المقر الانتخابي 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

ترتفع معدلات البحث عن السبل التي يمكن بها الاستعلام عن المقر الانتخابي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر والتي يحين موعدها الأحد 10 ديسمبر الجاري مع انتهاء انتخابات المصريين بالخارج اليوم الأحد 3 ديسمبر. 

نعرض في التقرير التالي أسهل طريقة للاستعلام عن المقر الانتخابي 2024 للمصريين  في الداخل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تستمر على مدار 3 أيام. 

ينتهي اليوم تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والذي بدأ من الجمعة 1 ديسمبر 2023. 

أسهل طريقة للاستعلام عن المقر الانتخابي 2024

يمكن الاستعلام عن المقر الانتخابي من خلال الرابط المباشر الذي توفره الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا

https://www.elections.eg/

 اختار أيقونة استعلم عن موقفك الانتخابي

ادخل رقمك القومي للاستعلام عن لجنتك الانتخابية

اضغط على كلمة استعلم 

تظهر صفحة مكتوب فيه الرقم القومي ومجاول لها (له حق الانتخاب) 

 تظهر بيانات اللجنة المتمثلة في  (المحافظة - القسم   - اللجنة الانتخابية -العنوان) 

يكون موعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية الاثنين 8 يناير 2024 والثلاثاء 9 يناير والأربعاء 10 يناير 2024.

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أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية

  1. عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي والشهرة عبد الفتاح السيسي الرمز نجمة
  2. محمد فريد سعد زهران والشهرة فريد زهران الرمز الشمس
  3. عبد السند حسن محمد يمامة والشهر عبد السند يمامة الرمز النخلة
  4. حازم محمد سليمان محمد عمر والشهر حازم عمر والرمز السلم

اللجان الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 

تم  تخصيص  ٨٥٦٣ مدرسة كلجان انتخابية كي يدلي فيها المصريون بصوتهم خلال الانتخابات الرئاسية المصرية، وتم منح هذه المدارس التي تم تخصيصها أجازة رسمية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال ايام الانتخابات الثلاث والتي تبدأ من الاحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

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