الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفيرة مصر بالبحرين: الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة.. ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة ريهام خليل، سفيرة مصر في البحرين، إن الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة، لافتة إلى أن المقر الانتخابي جاهز بوسائل تقنية حديثة. 

لم تستغرق العملية الانتخابية أكثر من 5 دقائق

وأوضحت خليل، خلال كلمتها باجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، اليوم الأحد، أنه في ظل ازدحام المواطنين لم تستغرق العملية الانتخابية للناخب أكثر من 5 دقائق، ويرجع ذلك لحسن التنظيم.

وأضافت سفيرة مصر في البحرين، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لليوم الثالث والأخير. 

الانتخابات الرئاسية سفيرة مصر بالبحرين الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة أكثر من 5 دقائق تستغرق 5 دقائق

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