سفيرة مصر بالبحرين: الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة.. ولا تستغرق أكثر من 5 دقائق

قالت السفيرة ريهام خليل، سفيرة مصر في البحرين، إن الانتخابات الرئاسية تسير بسلاسة، لافتة إلى أن المقر الانتخابي جاهز بوسائل تقنية حديثة.

لم تستغرق العملية الانتخابية أكثر من 5 دقائق

وأوضحت خليل، خلال كلمتها باجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين في الخارج، اليوم الأحد، أنه في ظل ازدحام المواطنين لم تستغرق العملية الانتخابية للناخب أكثر من 5 دقائق، ويرجع ذلك لحسن التنظيم.

وأضافت سفيرة مصر في البحرين، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لليوم الثالث والأخير.