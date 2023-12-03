برلماني: الإقبال الكثيف على مقار الانتخاب للمصريين بالخارج تجسيد لصوت الشارع المصري وإرادته الحرة

قال النائب محمد بدرواي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقبال الكثيف على مقار الانتخاب المخصص للمصريين بالخارج سواء بالداخل للمتوجدين على أرض مصر أو للخارج المتواجدين بالدول التي يعملون بها يعد تجسيد لصوت الشارع المصري وإرادته الحرة في اختيار مرشحة في الانتخابات الرئاسية ومن أجل تقرير مصير وطنه ورسم مستقبله خلال المرحلة المقبلة وذلك باختيار قائده وزعيمه خلال تلك الفترة.

مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة

وأضاف عضو مجلس النواب بان مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر عن الرغبة الجادة لديهم في اختيار قائد المرحلة القادمة والمساهمة في صنع القرار المصري خاصة وأن لهم ممثلين في المجالس النيابية يعبرون عنهم وعن مشاكلهم والرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي اهتماما كبيرا لهم ولممثليهم في المجالس النيابية.

وأشار بدراوي الي ان المرحلة الحالية تموج بالأحداث وهناك خاصة تحديات إقليمية ودولية محيطة بنا وتحتاج تلك المرحلة إلى قائد وزعيم يعرف جيدا قيمة الأمن القومي المصري وتراب مصر في ظل أطماع لبعض القوي والدولة المصرية ورئيس وقائد وزعيم مصر وقف بالمرصاد لتلك المحاولات وأعلنها صريحة وبوضوح، لن نسمح لأي كائن من كان بالمساس بالأمن القومي المصري وهذا الأمر خط أحمر ولذلك مشاركة المصريين بالخارج رسالة واضحة وجليلة لكافة دول العالم وخاصة المتواجدين بها أن الشعب المصري داعم للدولة المصرية وفي ظهر قائده وزعيمه الذي يعرف جيدا قيمة المحافظة على التراب المصري.

وثمن بدراوي حرص الدولة المصرية ومؤسساتها التنفيذية على توفير كل سبل مساعدة المصريين بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري والواجب الوطني المهم وتوفير كافة سبل الراحة من وسائل انتقال جماعية لنقل المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن السفارة والقنصلية في الدول المقيمين بها والعمل علي تسهيل وتيسير الإجراءات لأداء الواجب الوطني في إطار من القانون والدستور.

وأشاد بدرواي بالمرأة المصرية في الخارج والتي كانت في طليعة المشاركين بالانتخابات وهذا ما عهدناه دائما علي المراة المصرية في كل مكان وكذلك الإشادة أيضًا للشباب المصري بالخارج والذي تصدر المشهد أيضًا في الكثير من مواقع الاقتراع بالخارج، وهذا الامر يدعو للفخر والاعتزاز، ويجسد حرص الجميع وخاصة المرأة والشباب علي المشاركة بكثافة والتواجد والنزول في رسالة واضحة وصريحة للعالم بأن جميع المصريين بمختلف فئاتهم على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الأمن والأمان لكل شبر في مصر.

وأضاف بدراوي أن الاستجابة للمشاركة تعكس الحفاظ على المكتسبات الدستورية بممارسة حق الانتخاب التي منحها لهم الدستور المصري