المصريون فى باكستان يصوتون فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

تواصل سفارة مصر فى إسلام آباد، فتح أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين في الخارج، حيث تتم عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي وتغلق في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.