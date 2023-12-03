الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافد الجالية المصرية بالصين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

الجالية المصرية
الجالية المصرية

واصل المصريون التوافد على مقر السفارة المصرية في بكين لليوم الثالث للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية.

 وبدأت السفارة المصرية فى دولة الصين استقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث وفقا للتوقيت المحلي فى الصين، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت في التاسعة صباحًا، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

بكين الصين الهيئة الوطنية للانتخابات الرقم القومى

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