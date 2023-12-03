الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لليوم الثالث.. استمرار توافد الجالية المصرية بكوريا الجنوبية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

بدأت السفارة المصرية في كوريا الجنوبية في استقبال الناخبين المصريين لليوم الثالث للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث فتحت اللجان باب التصويت في التاسعة صباحًا بتوقيت كوريا الجنوبية.

وأكد السفير خالد عبدالرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، أن العملية الانتخابية تسير بكل سلاسة ويسر في السفارة، وقد تم تجهيز السفارة بالكامل واستعدادها لاستقبال المواطنين المصريين منذ صباح اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وتعبر السفارة عن تفاؤلها بزيادة عدد الناخبين خلال يوم الأحد، وتتوقع مشاركة أكبر من المواطنين المصريين في العملية الانتخابية حتى نهاية اليوم.

وتهدف السفارة إلى توفير جميع التسهيلات والخدمات اللازمة للمواطنين المصريين للمشاركة في هذا الواجب الوطني الهام، وتقوم السفارة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة ملائمة للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة- أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة

السيسى ورئيس وزراء النرويج يؤكدان أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للوضع فى غزة

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء النرويج تطورات الأوضاع فى غزة

سفير مصر بتشاد: انتظام التصويت فى الانتخابات.. والمصريون حريصون على المشاركة

فى الانتخابات الرئاسية 2024.. أطفال مصر بالخارج يختارون أن "تحيا مصر"

الرئيس السيسى يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. ويؤكدان الرفض القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين

الرئيس السيسى يلتقى الرئيسة التنزانية على هامش قمة المناخ

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلونى تشكر مصر على دورها الرائد فى دفع جهود السلام فى المنطقة

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف آليات عسكرية إسرائيلية فى بيت حانون شمال غزة (فيديو)

إقبال الجالية المصرية بماليزيا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. ومنتخب مصر للهوكى يشارك

لليوم الثالث.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس النواب الأمريكى: سحب الثقة من بايدن بات ضروريًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل تسعة مواطنين من بلدة بيت ريما

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فتاة من منطقة العبيات شرق بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات