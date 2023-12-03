الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأربعاء.. حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعقد اجتماعها الرابع فى بنها

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

تعقد حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المؤتمر الجماهيري الرابع، يوم الأربعاء الموافق ٦ من ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بملاعب مدارس جمعية الشبان العالمية بمدينة بنها؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات.

ويحضر هذا المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر الانتخابات الرئاسية بنها القاهرة حزب الشعب الجمهوري

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